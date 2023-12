Unfall auf der B 173: Frau kommt ins Krankenhaus

Einer leicht verletzten Autofahrerin konnte in Mülsen umgehend geholfen werden: Ein Rettungswagen war per Zufall in Rekordzeit vor Ort.

In der Ortslage Mülsen hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben: Gegen 6.20 Uhr kollidierten an der Kreuzung von Dresdner Straße (B 173) und St. Jacober Nebenstraße ein VW Polo und ein Skoda. Unfallverursacherin war laut Polizei mutmaßlich die 47-jährige Fahrerin des Polo. Sie erlitt infolge der Kollision leichte Verletzungen und wurde...