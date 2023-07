Unfall auf der B 173 in Lichtentanne: Kreuzung war zwei Stunden gesperrt

Drei Personen haben sich bei einem Unfall auf der B 173 in Lichtentanne am Dienstagabend leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfall hat sich laut Polizei gegen 20.30 Uhr ereignet. Eine 48-jährige Dacia-Fahrerin wollte von der Hauptstraße in die Plauener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 76-jährigen Skoda-Fahrer. Er und...