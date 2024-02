Unfall auf der B 173 in Zwickau: Kreuzung nach Frontalzusammenstoß voll gesperrt

Im Berufsverkehr kommt es am Dienstagfrüh zu Verkehrsbehinderungen auf einem wichtigen Zubringer. Ein Vorfahrtsfehler war der Grund für den Unfall. Was bisher bekannt ist.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich am Dienstagmorgen im Einsatz auf der B 173 in Zwickau. Der wichtige Zubringer ins Stadtzentrum ist seit 7.30 Uhr voll gesperrt. An der Kreuzung von Äußerer Dresdner Straße und Colombstraße gab es einen frontalen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Ursache war nach ersten Informationen aus dem...