Unfall auf der Wildenfelser Straße in Zwickau: Drei Menschen schwer verletzt

Ein Unfall mit drei Schwerverletzten hat sich am Montagnachmittag auf der Wildenfelser Straße in Zwickau ereignet. Ein 38-jähriger Skoda-Fahrer war stadtauswärts unterwegs. In der Nähe des Gasthofs Mädler kam es zur Kollision mit einer 58-jährigen Skoda-Fahrerin, die laut Polizei ihr Auto gerade wenden wollte. Beide erlitten schwere...