Unfall in Zwickau: 25.000 Euro Schaden

Zwickau.

An einer Einmündung im Zwickauer Stadtteil Neuplanitz sind am Montagmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine 54 Jahre alte Frau war in ihrem Kia auf der Straße Am Flugplatz stadteinwärts unterwegs. Als sie nach links in die Innere Zwickauer Straße abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Seat eines 64-jährigen Mannes zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt, sagte Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau. Sowohl der Kia als auch der Seat waren jedoch aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summierte sich auf circa 25.000 Euro, heißt es. (jarn)