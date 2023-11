Unfall in Zwickau-Niederplanitz: 45.000 Euro Schaden an Autos und Ampel

Ein Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Ampelanlage geschleudert. Die Polizei nennt den Grund für den Zusammenstoß im Berufsverkehr.

Zwickau. Ein Unfall hat sich an der Kreuzung von Stenner Straße und Am Flugplatz in Zwickau-Niederplanitz ereignet.

Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der Stenner Straße und wollte die Straße Am Flugplatz in gerader Richtung überqueren. Dabei kollidierte er am Montag kurz nach 8 Uhr mit dem vorfahrtsberechtigten Skoda eines 62-Jährigen, der auf der Straße Am Flugplatz unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda gegen die Ampelanlage geschleudert, die zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet war.

Es gab laut Polizei keine Verletzten. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt – an Ampel und Fahrzeugen. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (hof)