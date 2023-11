Unfall mit vier Fahrzeugen in der Innenstadt von Zwickau: Auf der Humboldtstraße kracht es im Stau

Der Unfall hat sich am Montagnachmittag mitten im Berufsverkehr ereignet. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 29.000 Euro.

Vier Autos waren in einen Unfall auf der Humboldtstraße in Zwickau verwickelt. Dabei entstand am späten Montagnachmittag gegen 17 Uhr ein Sachschaden von rund 29.000 Euro. Ein 33-jähriger Fiat-Fahrer, der auf der Humboldtstraße in Richtung Saarstraße unterwegs war, bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Auto aufgrund eines Staus an...