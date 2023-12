Unzufriedenheit in Zwickau-Eckersbach: Wie Stadt und Politik jetzt reagieren müssen

Was hat die Stadt Zwickau bisher in Eckersbach getan, um die Lebenszufriedenheit zu steigern, wo müsste die Politik nachlegen und welche Fehler gilt es zu vermeiden? Eine Analyse.

Der entscheidende Satz steht auf Seite 74, vorletzter Absatz, und er müsste eigentlich alle politischen Gremien in Zwickau aufrütteln. Dort heißt es: „Damit zeigt sich Teilgebiet 2“ – gemeint ist Eckersbach, Auerbach und Pöhlau – „als Brennpunkt mit vielen Problemen, die in anderen Teilgebieten der Stadt nicht so deutlich in...