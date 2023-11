Veranstaltungstipp: Besonderer Jazzabend in der Zwickauer Villa Mocc

Leo Siberski und sein Quartett stimmen am Samstag schon auf die Weihnachtszeit ein. Wem das zu gemütlich ist, kann sich bei der anschließenden Party wieder austoben.

Angenehm entspannt und feinsinnig: So beschreibt Leo Siberski das, was er mit seinem Quartett am Samstag in der Villa Mocc vor hat. Zum Jazzabend spielen die vier Herren Weihnachtliches – sie verzichten jedoch auf zu viel Zuckerguss und Glöckchengebimmel.