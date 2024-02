Verhandlungen am Amtsgericht Zwickau in der neunten Kalenderwoche: Verfassungswidrige Kennzeichen, Drogen und Strafvereitelung

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1 statt.

Verfassungswidrige Kennzeichen: Ein 31 Jahre alter Mann muss sich vor Gericht verantworten, weil er in einer Whatsapp-Gruppe Fotos von sich veröffentlicht haben soll, in denen er sich unter anderem in einer Uniform der Waffen-SS sowie mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand vor einem Hitlerbild und Hakenkreuz zeigte. Außerdem sollen Waffen...