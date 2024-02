Verhandlungen am Amtsgericht Zwickau in der sechsten Kalenderwoche: Betrug, falscher Name und sexueller Missbrauch

Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.

Falscher Name: Ein 42 Jahre alter Mann muss sich vor Gericht verantworten, weil er gegenüber städtischen Vollstreckungsbeamten die Nennung seines Namens verweigert haben soll. Außerdem steht er wegen einer weiteren Ordnungswidrigkeit vor Gericht. Er soll am Muldedamm in Zwickau seinen Hund ohne Leine laufen lassen haben. In einer Grün- und...