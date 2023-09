Verkehrseinschränkungen am Donnerstag: Was hinter dem Feuerwehr-Großaufgebot auf der Glück-Auf-Brücke steckt

Auf Einsatzfahrzeuge von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk müssen sich Kraftfahrer am Donnerstag in Zwickau einstellen. Was es damit auf sich hat.

Auf Behinderungen und kurzzeitige Einschränkungen während des Berufsverkehrs müssen sich am Donnerstagnachmittag Kraftfahrer in Zwickau einstellen. Grund ist eine Übung der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks am Nachmittag und am frühen Abend, informiert die Stadtverwaltung Zwickau. „Aus diesem Grund ist mit einem erhöhten Aufkommen... Auf Behinderungen und kurzzeitige Einschränkungen während des Berufsverkehrs müssen sich am Donnerstagnachmittag Kraftfahrer in Zwickau einstellen. Grund ist eine Übung der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks am Nachmittag und am frühen Abend, informiert die Stadtverwaltung Zwickau. „Aus diesem Grund ist mit einem erhöhten Aufkommen...