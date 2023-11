Vermisstensuche in Hartmannsdorf bei Zwickau: Aus dem Polizeihubschrauber gibt es zu später Stunde den entscheidenden Hinweis

Die Beamten haben am Donnerstag rund fünf Stunden nach einem hilflosen 20-jährigen Mann gesucht. Wie der Fall aufgeklärt werden konnte.

Ein großes Aufgebot der Polizei war am Donnerstag in den Nachmittags- und Abendstunden an einer Vermisstensuche in Hartmannsdorf im Landkreis Zwickau beteiligt. Dabei kamen unter anderem auch ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Aus luftiger Höhe gab es – bereits weit nach Einbruch der Dunkelheit – schließlich den...