Versuchter Diebstahl: Ortseingangsschild von Zwickau hing nur noch an einer Schraube

Der Vorfall zwischen Werdau und Zwickau hat nichts mit dem geplanten Schilder-Austausch zu tun. Der Bauhof hat die fehlenden Schrauben wieder festgezogen.

Der versuchte Diebstahl eines Ortseingangsschildes von Zwickau ist ein Fall für die Polizei. Das Schild hing am Sonntag in der Mittagszeit zwischen Werdau-Steinpleis und Zwickau nur noch an einer Schraube am Verkehrsträger. „Mitarbeiter des Bauhofes wurden informiert und haben das Ortseingangsschild wieder befestigt“, sagt Polizeisprecherin...