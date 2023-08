Vollsperrung nach Unfall auf dem Autobahnzubringer in Hartenstein

Auf dem Autobahnzubringer S255 in Hartenstein kommt es am Dienstagvormittag zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Grund dafür ist ein Unfall auf dem Autobahnzubringer in Richtung Aue. Die Polizei berichtet von der Unfallbeteiligung von zwei Transportern: einem Fiat Ducato und einem Mercedes Sprinter sowie einem weiteren Lastkraftwagen. Wie es...