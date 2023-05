Vor Gericht: Drogenhandel, harte Schläge und betrunken auf dem E-Scooter

"Freie Presse" informiert über Gerichtsverhandlungen in der kommenden Woche. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden statt am Amtsgericht Zwickau oder am Landgericht.

Gefährliche Körperverletzung: Er soll seinem Opfer einen Kopfstoß und sechs Fausthiebe ins Gesicht verpasst haben, deswegen steht ein Mann nun vor Gericht. Der Geschädigte, der unter anderem einen Kieferbruch erlitt, hatte den Angeklagten zuvor gestellt, nachdem der ein Fahrrad gegen einen weiteren Mann geworfen hatte. Mo., 8.30 Uhr, Saal 3,...