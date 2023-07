Waldbrandgefahr: Zweithöchste Warnstufe im Landkreis Zwickau erwartet

30 Grad am Samstag, 32 Grad am Sonntag – diese Temperaturen sagen Meteorologen für Zwickau voraus. Niederschlagswahrscheinlichkeit? Verschwindend gering. Die Hitze bei gleichzeitiger Trockenheit geht an den Wäldern in der Region nicht spürlos vorüber – die Waldbrandgefahr steigt. Am Freitag lag sie im Landkreis noch bei Stufe 3 von 5. Für...