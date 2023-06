Warum die Zwickauer Energieversorgung den Gaspreis nicht senkt

Die Energiekrise hat einen Teil ihres Schreckens verloren. Neben den Preisbremsen des Bundes hat dazu die Tatsache beigetragen, dass der Erdgaspreis an den Energiebörsen gesunken ist. Am niederländischen Großhandelsplatz TTF, der als Richtschnur für das Preisniveau in Europa dient, fällt das Minus binnen der vergangenen zwölf Monate mit gut...