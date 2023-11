Warum ein Zwickauer Hobby-Astronom seine Teleskope selbst baut

TV-Serien wie „Raumschiff Enterprise“ oder „Stargate“ machen viele neugierig auf unentdeckte Welten im Universum. Andreas Schäfers Interesse für die Himmelskörper wurde auf andere Weise geweckt.

Ein Mann vorm großen Teleskop in der Kuppel der Sternwarte Zwickau. Den Spiegel, den er in der Hand hält, hat er selbst geschliffen. Die Himmelskörper haben es ihm angetan. Eigentlich hätte ihn schon sein Geburtsjahr 1972 prägen können: der letzte bemannte Flug zum Mond (Apollo 17) und der Start der ersten Raumsonde, die am Planeten Jupiter...