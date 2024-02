Warum Mitglieder des Zwickauer Rotary Clubs auf einmal im Rollstuhl landeten

Dass er plötzlich im Rollstuhl sitzt, hätte sich Mauritius-Geschäftsführer Jörg Dierig nicht träumen lassen. Zu Besuch bei den Zwickauer Rollstuhlbasketballern war er nämlich aus einem ganz anderen Grund.

So schnell kann’s gehen: Auf einmal sitzt Jörg Dierig, Geschäftsführer der Zwickauer Mauritius-Brauerei, im Rollstuhl. Als er und weitere Mitglieder des Rotary Clubs Zwickau/Glauchau vor Kurzem in der Sporthalle Mosel eine Spende an Bundesligist RB Zwickau überreichten, wie Dierig mitteilte, nahm der Abend eine höchst sportliche Wendung....