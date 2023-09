Warum Robert und Clara Schumann in Zwickau unter der Brücke gelandet sind

Zum 183. Hochzeitstag des berühmten Musiker-Ehepaares erinnern zwei überdimensionale Porträts an die beiden. Es ist ein Geschenk von zwei Künstlern an die Menschen in der Stadt.

Es funktioniert. Jetzt schon. Dabei sind die Bilder noch gar nicht ganz fertig. Dennoch drehen sich die Menschen danach um, einige bleiben stehen, manche steigen sogar vom Rad. Es funktioniert. Jetzt schon. Dabei sind die Bilder noch gar nicht ganz fertig. Dennoch drehen sich die Menschen danach um, einige bleiben stehen, manche steigen sogar vom Rad.