Was einer psychisch kranken Zwickauerin geholfen hat: Einen so nehmen, wie man ist

Vor 25 Jahren wurde in Zwickau eine Wohnstätte für chronisch psychisch Kranke eröffnet - ein Zuhause auf Zeit. Was finden sie dort, was ihnen der Alltag nicht bietet? Drei Bewohnerinnen berichten.

Über ihre Krankheit, die sie seit ihrem neunten Lebensjahr plagt, will Anja* nicht sprechen. Es grenze schon an ein Wunder, dass sie heute überhaupt so viel redet, gesteht die 40-Jährige lächelnd. Sie sei von Klinik zu Klinik gereicht worden, dauerhaft festen Boden habe sie nie gefunden. Schon gar nicht mit dem Mann, in den sie sich verliebte,...