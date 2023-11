Wegen Engagement gegen Rechts: Alter Gasometer in Zwickau gewinnt sächsischen Demokratiepreis

Das soziokulturelle Zentrum ist am Donnerstagabend in Dresden ausgezeichnet worden. Der Geschäftsführer gab das Lob der Jury gleich weiter.

Der Verein Alter Gasometer in Zwickau ist mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie ausgezeichnet worden und hat sich dabei gegen fünf weitere nominierte Initiativen durchgesetzt. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend in Dresden im Kleinen Haus des Staatsschauspiels statt. Der Hauptpreis ist mit 5000 Euro dotiert. Er wird von...