Weil Muskelschwund jeden treffen kann: Zwickauer Schule startet Spendenlauf für Marvin

Treppensteigen, gehen, eine Flasche öffnen: Was für viele Jugendliche total normal ist, fällt Marvin (15) schwer. Er hat Muskelschwund. Sein Gymnasium will Geld auftreiben, damit Marvins Familie Alltag und Behandlungen stemmen kann.

Zwickau. Selbstironisch und trocken wie das Gras vorm Fenster in der Septembersonne: So kommt Marvins Humor rüber. „Ich laufe in meinem gediegenen Tempo mit“, sagt der Zwickauer schmunzelnd, wenn die Sprache auf den geplanten Spendenlauf kommt. Der startet am 12. September im Westsachsenstadion, wird organisiert übers Käthe-Kollwitz-Gymnasium und soll Geld für Marvin (15) einbringen. Denn der Neuntklässler ist von der genetisch bedingten Krankheit spinale Muskelatrophie, kurz SMA, betroffen. 80 Prozent seiner Muskeln spielen nicht mehr mit. Für ihn und seine Familie ist das eine riesige Umstellung, die auch einiges kostet.

Marvin sackte auf einem Schulausflug zusammen

Zwischen Marvins Hosenbein und Sneaker spitzt eine Orthese hervor. In der Zimmerecke lehnt eine Krücke. Die braucht er zurzeit, weil sein linker Fuß wegen der SMA nicht bis zum Boden kam. Nach einer Operation in München ist das zwar behoben. Dennoch hat er einen Schwerbehinderten-Status. Die Anträge für die Pflegestufen 2 und 3 laufen. Denn seit März ist klar: Er hat Muskelschwund. „Im Winter ist er bei einem Ausflug nach Dresden beim Gehen zusammengesackt“, sagt Sportlehrerin Jana Preussler. Es war nicht das erste Mal, wie Marvins Mutter erzählt. Schon einige Jahre vorher fiel bei einer Fahrradtour am Muldendamm auf, dass seine Muskeln Probleme machten. „Wir wussten, dass er eine Skoliose, eine verkrümmte Wirbelsäule, entwickelt“, sagt sie. Doch nach Dresden habe festgestanden: Dahinter steckt mehr. Ein Genetik-Test brachte Klarheit.