Weinfest Zwickau: Wie vertragen sich Rekordtemperaturen und Alkohol?

Zum dritten Mal steht in diesem Jahr das Weindorf auf dem Hauptmarkt in Zwickau. Am Samstag musste man sich fragen: Alkohol bei Temperaturen von 35 Grad - kann das gutgehen?

Schönes Sommerwetter ist prima für ein kühles Glas Wein. Doch es war eine Gluthitze auf dem Hauptmarkt, als das Weindorf am Samstag seine Pforten um 16 Uhr öffnete. Besucher wagten sich da kaum hinein. Zwei Stunden später hatten sich immerhin um die 40 Gäste eingefunden. Direkt kühler war es auch da noch nicht geworden. Um die 35 Grad...