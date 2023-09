Weit über 20.000 Besucher beim Kinderfest „Zwikkifaxx“ in Zwickau

Rund um den Schwanenteich hat am Samstag wieder dichtes Gedränge an etwa 50 Aktionsständen geherrscht. Eine Familie hatte sich eine ausgeklügelte Strategie ausgedacht, um Wartezeiten zu vermeiden.

Es ist mit Abstand die größte Fete für Familien mit Kindern in der Region: Auch bei der zwölften Auflage von „Zwikkifaxx“ hat sich das Schwanenteich-Areal in Zwickau für einen Tag in eine riesige Spiel-Erlebniswelt verwandelt. Bei strahlendem Sonnenschein haben sich weit über 20.000 Besucher auf eine Entdeckungsreise begeben. Bei den...