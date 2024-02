Wenn Bus und Bahn im Depot bleiben: So ist der Streik im Kreis Zwickau gelaufen

Kein Schülerverkehr, Berufspendler, die nach einer Alternative Ausschau halten, Busfahrer, die als Streikposten im Einsatz sind – ein Warnstreik hat am Freitag im Landkreis den Nahverkehr lahmgelegt.

Nadja Borchert ist erst irritiert, dann ist es ihr ein bisschen peinlich: Die junge Frau wartet an der Haltestelle „Alte Reichenbacher Straße“ in Zwickau auf den Bus nach Kirchberg. Doch der kommt nicht. „Was? Es wird gestreikt? Da hab ich wohl was verpasst“, sagt die Studentin und wundert sich, dass sie an der Fahrplantafel keine Info...