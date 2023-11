Wie der Zwickauer Wald in vier Tagen um 15.000 Bäume wächst

Vier Hektar kahle Flächen verschwinden aus dem Weißenborner Wald. Möglich wird das durch gesponserte Bäume und die Hilfe zahlreicher Freiwilliger. Am Sonntag hat eine Krankenkasse mit angepackt.

Es gibt Flächen in Zwickau, da sieht man den Wald vor lauter Kahlschlag nicht. Jedenfalls noch. Denn derzeit wird im Stadtwald mächtig aufgeforstet: 15.000 Bäume kommen innerhalb kurzer Zeit in die Erde. Am Freitag gab es den ersten Einsatz, am Sonntag den zweiten. Noch zwei solche Aktionen in den kommenden Tagen, und vier der fünf...