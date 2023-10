Wie die Reinsdorfer Kirche vom Kreis Zwickau ins Erzgebirge verschoben wird

Einen Tag lang hat ein Filmteam St. Jakobus samt Kirchhof und Friedhof in Beschlag genommen. Dort fanden Dreharbeiten für eine beliebte Krimiserie des ZDF statt. Dabei gab es tatkräftige Hilfe aus dem Ort.

Heutzutage gibt es sogar vor Kirchen schon Türsteher. Der sorgt dafür, dass niemand stört und vor allem, dass auch draußen niemand Lärm schlägt. Anders als bei so manchem Klub ist der Türsteher vor St. Jakobus in Reinsdorf eine Ausnahme. Den gibt es nur an dem einen Tag, an dem in dem Gotteshaus ein Film gedreht wird. Das war am Freitag,...