Wie die Verlegung einer einzelnen Straßenbahnhaltestelle in Zwickau ein ganzes Großprojekt ins Wanken bringt

Eine neue Straßenbahnlinie zwischen Hauptbahnhof und Werdauer Straße sollte einmal 10 Millionen Euro kosten – inzwischen sind es mehr als 60. Die CDU will jetzt die Reißleine ziehen.

93 Jahre hielten die Zwickauer Straßenbahnen am Poetenweg vor dem Kino „Astoria“, bevor 1987 mit dem Bau des Gleisbogens die Haltestelle an die damalige Martin-Hoop-Schule (später Georgengymnasium) verlegt wurde. Die Idee der Städtischen Verkehrsbetriebe (SVZ) und Stadtverwaltung, die Haltestelle 2025 wieder an den historischen Standort zu...