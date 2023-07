Wilkau-Haßlau: Drei Verletzte bei Unfall auf A 72

Bei einem Unfall auf der Autobahn 72 sind am Samstagmorgen drei Personen verletzt worden. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein Belarusse (34 Jahre) mit einem Opel auf der Autobahn 72 in Richtung Leipzig. Am Beginn einer Baustelle in Culitzsch, kurz vor der Talbrücke Wilkau-Haßlau, zog er mit dem Pkw nach links und stieß gegen die behelfsmäßige...