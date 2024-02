Wilkau-Haßlau: Unbekannte Täter zerkratzen Auto

Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf insgesamt 5000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht.

Unbekannte Täter haben sich an einem Fahrzeug in Wilkau-Haßlau zu schaffen gemacht und dabei massiven Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 43-jähriger Mann seinen VW Golf auf dem Anwohnerparkplatz an der Joliot-Curie-Straße abgestellt. Samstagfrüh musste er allerdings feststellen, dass sein Auto erhebliche...