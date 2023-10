Wo der Landkreis Zwickau langsam vor sich hinbröckelt: Hälfte aller Brücken sind marode

Die Bauwerke sind teilweise bis zu 150 Jahre alt. Bei einem Teil der Viadukte lohnt eine Sanierung nicht mehr. Viele Brücken müssen daher neu gebaut werden. Wo die größten Probleme liegen.

Brücken sind häufig faszinierende Bauwerke und für Architekten in der Regel eine Herausforderung. Vor allem ältere Bauwerke werden jedoch für die jeweils Zuständigen in der Unterhaltung und vor allem bei Instandsetzungen oder Sanierungen zunehmend zu Sorgenkindern. Häufig bleibt am Ende nur noch ein Neubau. Das ist im Landkreis Zwickau...