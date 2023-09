XXL-Buntmetalldiebstahl in Zwickau: Wert des Diebesgutes wird auf 15.000 Euro geschätzt

Die Fälle in Westsachsen häufen sich. Täter waren in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf dem Gelände einer Firma an der Crimmitschauer Straße.

Auf rund 15.000 Euro wird der Stehlschaden nach einem Buntmetalldiebstahl vom Gelände eines Unternehmens aus der Autobranche an der Crimmitschauer Straße in Zwickau geschätzt, teilt Polizeisprecherin Annekatrin Liebisch mit. Bisher unbekannte Täter haben die Buntmetalle in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch aus einem Container gestohlen, der...