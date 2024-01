Zu sonnig: Kein Eislaufen in Mülsen St. Micheln möglich

Das mehr als eine Million Euro teure Multifunktionsspielfeld sollte im Winter eigentlich in eine Eisbahn umfunktioniert werden. Laut Rathaus schmilzt das Eis allerdings zu schnell.

Obwohl es seit Tagen klirrekalt ist, wird man auf dem erst vor drei Jahren neu hergerichteten Mehrzweckplatz in Micheln in den nächsten Tagen nicht Eislaufen können. Wie es aus dem Mülsener Rathaus heißt, beginnt das Eis, sobald die Sonne scheint, auf dem dunklen Grund zu schmelzen. „Es muss also sehr kalt und am besten wolkig sein, damit...