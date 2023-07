Zwei Delegationen waren schon da: Zwickau will bei Fußball-EM 2024 Teamquartier werden

Wenn im kommenden Jahr die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland steigt, könnte Zwickau eine größere Rolle spielen als bisher gedacht. Die Stadt ist nämlich die einzige in Südwestsachsen, die vom Deutschen Fußball Bund und von der UEFA in den Katalog der möglichen Trainingsstandorte aufgenommen worden ist. Dort sind 56 Orte...