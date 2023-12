Zwei Diebstähle in Zwickau: Handtasche in Eckersbach und Audi A6 in Niederplanitz gestohlen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Wagen, der an der Gerhart-Hauptmann-Straße stand, hat einen Wert von rund 30.000 Euro. Unklar ist, wieviel Geld sich in der Handtasche befunden hat.

Zwei Anzeigen zu Diebstählen, die sich in Zwickau ereignet haben, liegen auf dem Tisch der Polizei. Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr wurde einer 59-jährigen Frau die Handtasche auf dem Kaufland-Parkplatz an der Äußeren Dresdner Straße in Eckersbach gestohlen. Darin befanden sich Bargeld und persönliche Dokumente. „Der Diebstahl hat sich...