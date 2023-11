Zweiter Lehrer-Streiktag: Hunderte Lehrer aus Westsachsen beteiligen sich am Warnstreik in Leipzig sowie an Schulen der Region

Nach zwei Aktionstagen in Chemnitz und Leipzig zeigen sich die Lehrkräfte weiter kämpferisch: Am 6. Dezember wollen sie ihre Forderung nach mehr Geld in Dresden vortragen.

Hunderte angestellte Lehrer, darunter viele aus Westsachsen, haben sich am Dienstag in Leipzig an einem Warnstreik beteiligt und damit in den Tarifverhandlungen mit den Ländern den Druck erhöht. Von Zwickau aus starteten zwei Busse mit 100 Lehrerinnen und Lehrer zum „Streiktag Bildung“, aus Westsachsen waren es elf Busse, sagte Tobias Andrä... Hunderte angestellte Lehrer, darunter viele aus Westsachsen, haben sich am Dienstag in Leipzig an einem Warnstreik beteiligt und damit in den Tarifverhandlungen mit den Ländern den Druck erhöht. Von Zwickau aus starteten zwei Busse mit 100 Lehrerinnen und Lehrer zum „Streiktag Bildung“, aus Westsachsen waren es elf Busse, sagte Tobias Andrä...