Zwickau: 38 Firmen bieten auf Fachkräftebörse Jobs in der Region an

Am 27. Dezember sind wieder Ex-Zwickauer, Pendler sowie wechselwillige Beschäftigte ins Zwickauer Rathaus eingeladen. Das Motto lautet an diesem Tag „Gute Jobs in deiner Heimat!“.

In entspannter Atmosphäre nach neuen Perspektiven schauen, das ist nach den Weihnachtsfeiertagen am Mittwoch, dem 27. Dezember von 9 bis 13 Uhr im Zwickauer Rathaus möglich. Zumindest verspricht das Stadtsprecher Mathias Merz. An diesem Tag öffnet erneut die Zwickauer Fachkräftebörse ihre Türen für heimatverbundene Ex-Zwickauer, Pendler,... In entspannter Atmosphäre nach neuen Perspektiven schauen, das ist nach den Weihnachtsfeiertagen am Mittwoch, dem 27. Dezember von 9 bis 13 Uhr im Zwickauer Rathaus möglich. Zumindest verspricht das Stadtsprecher Mathias Merz. An diesem Tag öffnet erneut die Zwickauer Fachkräftebörse ihre Türen für heimatverbundene Ex-Zwickauer, Pendler,...