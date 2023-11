Zwickau: Ausstellung und Konzert im Schumannhaus

Dem Komponisten Theodor Kirchner ist die aktuelle Sonderausstellung im Robert-Schumann-Haus gewidmet. Anlässlich seines 200. Todestages ist eine Veranstaltung geplant.

Am 10. Dezember 1823, vor 200 Jahren, wurde in Neukirchen/Erzgebirge der Komponist Theodor Kirchner geboren. Er war ein Zögling Robert Schumanns und hatte nach dessen Tod 1863/1864 eine Liebesaffäre mit Clara Schumann. Das Robert-Schumann-Haus in Zwickau widmet Kirchner ein Konzert am Tag seines 200. Geburtstags sowie eine Sonderausstellung, die...