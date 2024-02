Zwickau: Betrunkener Autofahrer tritt nach Polizei

Der Autofahrer war zu betrunken, um auszuparken. Einem Zeugen fiel auf, dass der Mann nicht gerade stehen konnte.

Am Donnerstag ist gegen 22.40 Uhr ein Mann in der Franz-Mehring-Straße in Pölbitz auf einen Parkunfall aufmerksam geworden. Laut Polizei soll er beobachtet haben, wie der Fahrer eines Seat mehrmals gegen einen geparkten Mazda gefahren war. Der Mann habe Probleme beim Ausparken gehabt und stieg deshalb mehrfach aus seinem Wagen aus. Laut dem...