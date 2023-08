Zwickau: Bunte Flaggen für eine bunte Gesellschaft

Zwischen politischer Botschaft und fröhlichem Fest bewegt sich der Christopher-Street-Day am Samstag. Dabei stehen die Farben nicht um ihrer selbst willen – sie haben für die Menschen eine Bedeutung.

Als ein fröhliches Fest mit ernster Botschaft präsentiert sich am Samstag der dritte Christopher-Street-Day in Zwickau. Er beginnt 11.30 Uhr mit einem Demonstrationszug, der sich vom Bahnhof bis zum Kornmarkt bewegt. Daran schließt sich ein buntes Fest an – das wartet mit einem Bühnenprogramm auf, mit Redebeiträgen und mit einer Menge an...