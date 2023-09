Zwickau: Bussteige an der „neuen Zentralhaltestelle“ werden barrierefrei umgebaut

Nach dem Aus für die Zentralhaltestelle wurden in der Alten Reichenbacher Straße provisorische Haltepunkte eingerichtet. Jetzt sollen die Haltestellen auf einen modernen Stand gebracht werden.

Noch in diesem Monat soll mit dem barrierefreien Umbau der beiden Bushaltestellen an der Alten Reichenbacher Straße in Zwickau begonnen werden. Die Haltepunkte ersetzen die ehemalige Zentralhaltestelle, die vor dem Abriss steht. Der Bauausschuss des Zwickauer Stadtrates vergab auf seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für das Projekt an ein...