Zwickau: Costin Pity ist beim Weihnachtszirkus wieder dabei

Vor einem Jahr begeisterte der Rumäne das Publikum mit seinen Trampolin-Darbietungen. Nun kehrt er als Komiker in die Manege zurück – mit Slapstick, akrobatischen Einlagen und unnachahmlich schelmischer Mimik. Am Donnerstag ist Premiere.

Im November war Constantin Bellu zu TV-Aufnahmen in Kolumbien, am Donnerstag stand die Produktion von „Stars in der Manege“ in München an. Einen Tag später stand er mit Norbert Friedrich, dem Initiator der Weihnachtszirkusse in Zwickau und Chemnitz, fachsimpelnd am Rand der Manege. „Klar gebe ich ein Interview“, sagt Constantin Bellu,...