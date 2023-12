Zwickau: Der Umbau des ehemaligen Sparkassengebäudes zum Stadtarchiv wird teurer als geplant

Der Umbau des alten Sparkassengebäudes zum Stadtarchiv kommt offenbar gut voran. Doch Mehrkosten von 3,7 Millionen Euro bereiten Sorgen. Wurde das Vorhaben im Vorfeld schöngerechnet?

Das Zwickauer Stadtarchiv und das Verwaltungs- sowie das Bauaktenarchiv beginnen derzeit mit dem Umzug ihrer Archivalien in das umgebaute ehemalige Sparkassengebäude. Ab Januar ist das Archiv wegen des Kistenpackens geschlossen. Bis Ende 2024 sollen alle Dokumente am neuen Standort des Stadtarchives an der Crimmitschauer Straße einsortiert sein....