Zwickau: Der Vorname Ella hat Konkurrenz bekommen

Nach wie vor ist Ella bei Zwickauern der beliebteste Name für ein Mädchen – aber diesmal geht Platz eins gleich an fünf Vornamen. Bei den Jungen hingegen sticht ein Name klar heraus.

Im Standesamt der Stadt Zwickau sind im vergangenen Jahr insgesamt 757 Geburten beurkundet worden – 378 Geburtsurkunden wurden für Mädchen und 379 für Jungen ausgestellt. 520 Eltern gaben ihrem Kind einen Vornamen, 221 entschieden sich für zwei, und 14 Kinder erhielten sogar drei Vornamen, heißt es aus dem Bürgeramt.