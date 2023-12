Zwickau: Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

15.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden.

Bei einem Verkehrsunfall in Zwickau sind drei Fahrzeuge beschädigt worden. Das sagte Christina Friedrich von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau am Freitag. Das war passiert: Donnerstagfrüh war ein 44-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai auf der Kreisigstraße in Richtung Dr.-Friedrichs-Ring unterwegs. Als er in der Einbahnstraße vom linken...