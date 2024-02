Zwickau: Fotos in Schwarz-Weiß zeigen das vielfältige Sachsen

In den Zwickauer Priesterhäusern wird am Sonntag eine Sonderausstellung eröffnet. Karlheinz Rothenberger zeigt seinen Blick auf den Freistaat. Auch in Zwickau sind Aufnahmen entstanden.

„Eine Reise durch Sachsen. Fotografien von Karlheinz Rothenberger" ist der Titel einer Sonderausstellung, die ab Sonntag, 11. Februar, im Museum Priesterhäuser in Zwickau gezeigt wird. Die Schau lädt bis zum 28. April dazu ein, diese Reise mit den Augen des Fotografen, sozusagen subjektiv durch das Objektiv, mitzuerleben. Das sagt Mathias...