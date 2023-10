Zwickau: Fußgängerin wird von Citroën erfasst

Eine 22-Jährige wird schwer verletzt, und eine Zeugin erleidet einen Schock.

Zwickau.

Eine 22-jährige Fußgängerin ist in Zwickau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das sagte die Polizei auf Nachfrage. Zusammen mit ihrem Partner wollte die Frau kurz nach Mittag die Humboldtstraße überqueren. In Höhe des Amtsgerichtes bemerkten sie einen herannahenden Citroën. Der Mann konnte noch auf den Gehweg zurück, während die Frau die dort befindliche Fußgängerinsel erreichen wollte. Der Autofahrer (70) konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die Frau frontal. Nach ersten Informationen wurde die Frau mit schweren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht, und eine Zeugin erlitt einen Schock. Die Straße blieb mehr als eine Stunde stadtauswärts gesperrt. (mikm)