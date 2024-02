Zwickau gibt neues Bürgerheft heraus

Im Rathaus am Hauptmarkt und in der Tourist-Information ist die Broschüre bereits jetzt erhältlich. In diesem Heft werden unter anderem auch Baumaßnahmen im Stadtgebiet thematisiert.

Das neue Bürgerheft der Stadt Zwickau ist da. Die überarbeitete, druckfrische Broschüre liegt ab sofort im Bürgerservice im Rathaus am Hauptmarkt und in der Tourist-Information, Hauptstraße 6, zur kostenfreien Mitnahme aus. In den nächsten Tagen werden die Bürgerhefte noch an verschiedene Ämter der Stadtverwaltung, öffentliche... Das neue Bürgerheft der Stadt Zwickau ist da. Die überarbeitete, druckfrische Broschüre liegt ab sofort im Bürgerservice im Rathaus am Hauptmarkt und in der Tourist-Information, Hauptstraße 6, zur kostenfreien Mitnahme aus. In den nächsten Tagen werden die Bürgerhefte noch an verschiedene Ämter der Stadtverwaltung, öffentliche...